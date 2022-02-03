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ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны

3 февраля 2022 23:41
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Для этого запущен специальный информационный проект.

ГИБДД решила выявлять "ловушки" на дорогах страны, для этого запущен специальный информационный проект, сообщается на сайте МВД, передает РИА Новости.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что таких отрезков на дорогах "достаточно" и во многих случаях это не на пользу водителям, поскольку приводит к эвакуациям, штрафам и увеличивает риск ДТП.

"Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК", — добавили там.

Информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, которые неясны водителям, пойдет в ГИБДД.

 

Фото:   pixabay

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