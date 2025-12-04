Движение транспорта по участку улицы Литвинова будет временно ограничено в Самаре

В Самаре с 06:00 6 декабря до 23:59 20 декабря будет ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской. Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы.

На период ограничений будет изменена схема движения общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 будут следовать в объезд по улицам Воеводина, Металлургической и Магистральной. Временно не будет работать остановка «Улица Магистральная» для автобусов, следующих в сторону пос. Зубчаниновка.