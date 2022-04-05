109

Движение по автодороге Отрадное - Богатое - Борское на 19-м км восстановлено. Ограничение движения вводилось из-за размытого грунта, сообщает sova.info.

Запрет на движение по автодороге Отрадный - Богатое - Борское действовал с вечера 4 апреля. Причиной послужил размыв грунта на склоне у моста. Это произошло в районе 19-го километра путепровода. Проезд в сторону Отрадного осуществлялся через село Богатое.



Вечером во вторник, 5 апреля, в администрации Борского района сообщили о восстановлении движения по данному участку.

Фото: администрация Борского района/СОВА