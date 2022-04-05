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Ограничение движения вводилось из-за размытого грунта.
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Движение по автодороге Отрадное - Богатое - Борское на 19-м км восстановлено

5 апреля 2022 23:33
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Ограничение движения вводилось из-за размытого грунта.

Движение по автодороге Отрадное - Богатое - Борское на 19-м км восстановлено. Ограничение движения вводилось из-за размытого грунта, сообщает sova.info.

Запрет на движение по автодороге Отрадный - Богатое - Борское действовал с вечера 4 апреля. Причиной послужил размыв грунта на склоне у моста. Это произошло в районе 19-го километра путепровода. Проезд в сторону Отрадного осуществлялся через село Богатое.

Вечером во вторник, 5 апреля, в администрации Борского района сообщили о восстановлении движения по данному участку.

 

Фото: администрация Борского района/СОВА

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