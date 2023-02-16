Дорожные службы Самарской области в режиме повышенной готовности

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По информации ФГБУ «Приволжского УГМС» в Самарской области до конца недели продлится снег и ветер до 12 м/с, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В связи со снегопадом разосланы телефонограммы собственникам дорог регионального и межмуниципального значения в Самарской области о необходимости усиления контроля за содержанием автомобильных дорог и работы в круглосуточном режиме до окончания устранения последствий снегопада.

Накануне, 15 февраля, в связи с существенным ухудшением метеоусловий введен режим повышенной готовности. В ночь на 16 февраля дорожные службы ликвидировали последствия снегопада: в работе было задействовано 288 единиц техники. Уборку трасс продолжают в круглосуточном режиме, проезд ко всем населенным пунктам края обеспечен.

Сегодня, 16 февраля, на расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами автодорог регионального и межмуниципального значения Самарской области задействуют 313 дорожных машин, на центральных городских магистралях Самары: улице Ново-Садовой, Московском Волжском и Красноглинском шоссе - 82 единицы.

ГКП Самарской области «АСАДО» напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, будьте особенно внимательны на мостах и путепроводах, а также участках, где работает дорожная техника. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы предприятия: +7 (846) 268-41-41.

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