"БКД": в Самаре усовершенствовали организацию дорожного движения 

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Большое внимание уделяется реализации мер по совершенствованию организации дорожного движения. Муниципальным контрактом работы в этом направлении предусмотрены по 176 адресам.



В части совершенствования организации безопасности дорожного движения строительно-монтажные работы продолжаются на пересечении Зубчаниновского шоссе и ул. Товарной, где подрядная организация установит разделительные барьерные ограждения и оборудует островки безопасности. Также выставление разделительных барьерных ограждений подрядчик продолжает на пр. Кирова – в границах ул. Молодежной и Ново-Садовой.



В настоящий момент сотрудники ОГИБДД Самары проводят мероприятия по выявлению потенциальных очагов аварийности. Это позволит сформировать план необходимых работ. По состоянию на 2 декабря выявлен 21 аварийно-опасный участок и 73 предочага. Эти локации войдут в план работ на 2022 год.

Фото: администрация Самары