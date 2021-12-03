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"БКД": в Самаре усовершенствовали организацию дорожного движения 

3 декабря 2021 15:46
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По состоянию на 2 декабря выявлен 21 аварийно-опасный участок и 73 предочага.

Большое внимание уделяется реализации мер по совершенствованию организации дорожного движения. Муниципальным контрактом работы в этом направлении предусмотрены по 176 адресам. 
 
В части совершенствования организации безопасности дорожного движения строительно-монтажные работы продолжаются на пересечении Зубчаниновского шоссе и ул. Товарной, где подрядная организация установит разделительные барьерные ограждения и оборудует островки безопасности. Также выставление разделительных барьерных ограждений подрядчик продолжает на пр. Кирова – в границах ул. Молодежной и Ново-Садовой. 
 
В настоящий момент сотрудники ОГИБДД Самары проводят мероприятия по выявлению потенциальных очагов аварийности. Это позволит сформировать план необходимых работ. По состоянию на 2 декабря выявлен 21 аварийно-опасный участок и 73 предочага. Эти локации войдут в план работ на 2022 год.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД

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