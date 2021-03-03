Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре резко снизился пассажиропоток в троллейбусах и трамваях
В Самаре резко снизился пассажиропоток в троллейбусах и трамваях
Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий
Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий
В ИК-16 УФСИН России по Самарской области проведены «уроки мужества» с участием ветеранов боевых действий
В ИК-16 УФСИН России по Самарской области проведены «уроки мужества» с участием ветеранов боевых действий
Работа юной художницы из Красного Яра окажется в Третьяковке
Работа юной художницы из Красного Яра окажется в Третьяковке
Пожилых россиян предложили отпускать с работы на час пораньше
Пожилых россиян предложили отпускать с работы на час пораньше
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
ОДК ввел в строй роботизированное сварочное оборудование на производстве двигателей в Самаре
ОДК ввел в строй роботизированное сварочное оборудование на производстве двигателей в Самаре
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.58
0.54
EUR 89.57
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году

3 марта 2021 11:59
132
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды"

Как принять участие в развитии своего города? В Самарской области жители смогут выбрать территории, которые преобразятся в 2022 году. Онлайн-голосование на новой платформе 63.gorodsreda.ru пройдет с 26 апреля по 30 мая. Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь.

Наполнить привычные пространства новыми смыслами, создать новые места для прогулок и занятий спортом. Городские территории больше не будут прежними, - благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» ежегодно преображаются десятки парков и скверов, площадей и бульваров.

Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Онлайн-голосование на платформе 63.gorodsreda.ru за общественные пространства пройдет с 26 апреля по 30 мая. В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства примут участие 11 муниципальных образований.

• Городской округ Жигулевск

• Городской округ Кинель

• Городской округ Новокуйбышевск

• Городской округ Октябрьск

• Городской округ Отрадный

• Городской округ Похвистнево

• Городской округ Самара

• Городской округ Сызрань

• Городской округ Тольятти

• Городской округ Чапаевск

• Муниципальный район Безенчукский

Работы по благоустройству проведут по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это инициатива Минстроя России и АНО «Диалог Регионы».

Отметим, что проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. За это время в Самарской области вторую жизнь получили сотни территорий. Только в 2020 году по программе «ФКГС» в Самарской области были благоустроены 157 общественных пространств и 323 двора. Глава региона Дмитрий Азаров отметил важность проекта:

 «Вот уже пятый год мы при поддержке жителей нашего региона реализуем федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Он призван сделать наши города и поселки уютнее, красивее и удобнее. Мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания. Ведь никто лучше вас не знает, чего не хватает для комфорта и уюта: детской площадки, тренажеров для занятий спортом, прогулочной зоны, аллеи, клумбы или велодорожки. Призываю вас присоединиться к работе по благоустройству. Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории больше всего требуют благоустройства и внимания. Голосуйте!»

Среди наиболее ярких архитектурных проектов, реализованных в Самаре – новый прогулочный бульвар на улице Авроры. Если раньше жильцы окрестных домов страдали от антисанитарии и любовались всеми «прелестями» стихийной торговли, теперь на месте рынка располагается благоустроенная прогулочная зона с удобными скамейками, современным фонтаном, тренажерами. Ещё один заметный объект сквер Речников в Куйбышевском районе. Раньше заброшенный сквер с полуразрушенным фонтаном местные жители обходили стороной, теперь это место притяжения для детей и взрослых, как и сквер Овчарова в поселке Прибрежный в Красноглинском районе. В Прибрежном по просьбе жителей появился скейтпарк и новые спортивные площадки.

Среди заметных объектов в других городах - набережная в поселке Гранный, бульвар Миронова и «Солдатский лес» в Новокуйбышевске, сквер имени Жилкина и улица Матросова в Тольятти, парк Тополей в Безенчуке, Набережная в Жигулевске, Центральный городской пляж в Октябрьске.

Жители отдаленных территорий хотят изменений и их инициативы находят общественную поддержку, благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда».



 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49 
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Сейчас исполняющим обязанности главы города назначен Игорь Ладыка, ранее занимавший пост первого вице-мэра. Политика региона
86
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
3 марта 2021  12:46 
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое. Здравоохранение
94
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды
3 марта 2021  11:59 
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь. Благоустройство региона
125
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.
2 марта 2021  20:52 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов. Политика региона
1030
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
2 марта 2021  18:16 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства Волжского моста
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Политика региона
1122
Весь список