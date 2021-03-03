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Как принять участие в развитии своего города? В Самарской области жители смогут выбрать территории, которые преобразятся в 2022 году. Онлайн-голосование на новой платформе 63.gorodsreda.ru пройдет с 26 апреля по 30 мая. Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь.

Наполнить привычные пространства новыми смыслами, создать новые места для прогулок и занятий спортом. Городские территории больше не будут прежними, - благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» ежегодно преображаются десятки парков и скверов, площадей и бульваров.

Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Онлайн-голосование на платформе 63.gorodsreda.ru за общественные пространства пройдет с 26 апреля по 30 мая. В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства примут участие 11 муниципальных образований.

• Городской округ Жигулевск

• Городской округ Кинель

• Городской округ Новокуйбышевск

• Городской округ Октябрьск

• Городской округ Отрадный

• Городской округ Похвистнево

• Городской округ Самара

• Городской округ Сызрань

• Городской округ Тольятти

• Городской округ Чапаевск

• Муниципальный район Безенчукский

Работы по благоустройству проведут по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это инициатива Минстроя России и АНО «Диалог Регионы».

Отметим, что проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. За это время в Самарской области вторую жизнь получили сотни территорий. Только в 2020 году по программе «ФКГС» в Самарской области были благоустроены 157 общественных пространств и 323 двора. Глава региона Дмитрий Азаров отметил важность проекта:

«Вот уже пятый год мы при поддержке жителей нашего региона реализуем федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Он призван сделать наши города и поселки уютнее, красивее и удобнее. Мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания. Ведь никто лучше вас не знает, чего не хватает для комфорта и уюта: детской площадки, тренажеров для занятий спортом, прогулочной зоны, аллеи, клумбы или велодорожки. Призываю вас присоединиться к работе по благоустройству. Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории больше всего требуют благоустройства и внимания. Голосуйте!»

Среди наиболее ярких архитектурных проектов, реализованных в Самаре – новый прогулочный бульвар на улице Авроры. Если раньше жильцы окрестных домов страдали от антисанитарии и любовались всеми «прелестями» стихийной торговли, теперь на месте рынка располагается благоустроенная прогулочная зона с удобными скамейками, современным фонтаном, тренажерами. Ещё один заметный объект сквер Речников в Куйбышевском районе. Раньше заброшенный сквер с полуразрушенным фонтаном местные жители обходили стороной, теперь это место притяжения для детей и взрослых, как и сквер Овчарова в поселке Прибрежный в Красноглинском районе. В Прибрежном по просьбе жителей появился скейтпарк и новые спортивные площадки.

Среди заметных объектов в других городах - набережная в поселке Гранный, бульвар Миронова и «Солдатский лес» в Новокуйбышевске, сквер имени Жилкина и улица Матросова в Тольятти, парк Тополей в Безенчуке, Набережная в Жигулевске, Центральный городской пляж в Октябрьске.

Жители отдаленных территорий хотят изменений и их инициативы находят общественную поддержку, благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда».





