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Жители Ленинского района Самары получили грант на благоустройство дворовой территории

21 мая 2025 11:47
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Жители Ленинского района Самары получили грант на благоустройство дворовой территории

В Ленинском районе Самары завершилось благоустройство четырех дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

 Так, во дворе в границах домов №166, 168, 170 и 172 по ул. Молодогвардейской  на основании из резинового покрытия появилась площадка с детскими игровыми, спортивными комплексами и качелями, обновленные тротуарные дорожки. Также на территории установили современные садово-парковые диваны и урны. Во дворах по ул.Ленинской, 202, Галактионовской, 81 и Самарской, 165 также поставили вазоны.

 Также ТОС «Волжанин» Ленинского района поддержало инициативу активных жителей дома №209 по улице Молодогвардейской по благоустройству и озеленению двора. Жители приняли участие в конкурсе социальных и культурных проектов от ООО «РИТЭК» – ЛУКОЙЛ» и стали победителями в номинации «Экология». На покупку деревьев, кустарников, цветов для высадки, а также скамеек и резинового покрытия им выделен грант на 500 тысяч рублей.

Напомним, также в Ленинском районе Самары приступили к ремонту 102 многоквартирных домов. В перечне основных работ – ремонт крыш, фасадов, фундаментов, замена внутридомовых инженерных сетей и замена лифтового оборудования.

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