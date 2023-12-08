Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией

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Впервые в своей истории Самарский академический театр драмы им. М. Горького украсил фасад здания новогодней иллюминацией. Периметр крыши, фасад и окна оформлены светодиодными гирляндами, входные группы обрамлены еловыми ветвями, сверкающие шары и колокольчики размещены на стенах. Еще одним новшеством этого года стала пятиметровая красавица-елка, которая украсила фойе второго этажа театра.

Благодаря этому здание старейшего в Самарской области театра, известного своей уникальной архитектурой и особой творческой энергетикой, преобразилось и стало источником создания новогоднего настроения для жителей и гостей города.

Постоянные зрители одобрили новогодний наряд театра и оставили множество позитивных откликов в социальных сетях: «Как сказочный домик»; «Супер! Визитная карточка города, наконец, и на праздник украшена!»; «Чудесный теремок!»; «Как красиво украсили! Радует глаз!».