Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза

В Самарской области завершён ремонт региональных автодорог, которые ведут к сёлам, где родились Герои Советского Союза. Общая протяжённость обновлённых участков составила более 23 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова, получившего звание Героя Советского Союза в апреле 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий. В ходе ремонта на трассе обновлено дорожное полотно, заменены водопропускные трубы, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

«Дороги, ведущие к малой родине героев, связывают не только населённые пункты, но и поколения. Каждый километр обновлённого полотна – это дань уважения подвигу наших земляков и уверенность в безопасности жителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами», – отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Также в этом году в Большеглушицком районе капитально отремонтирован 1,4-километровый подъезд к селу Большая Глушица – родине героя-артиллериста Владимира Фокина, который в октябре 1943 года посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. На дороге полностью заменено дорожное полотно, построены тротуары, установлены опоры освещения и капитально отремонтирован мост через реку Глушичка.

Качество работ высоко оценили местные жители. «Как строитель с большим стажем могу сказать: работа проделана основательная. Использованы качественные материалы и учтены пожелания жителей – сделаны удобные подъезды к домам. Также полностью преобразился мост», – отметил член Общественного совета Большеглушицкого района Владимир Чернышев.

Еще одним объектом капитального ремонта, сданным в 2025 году, стала дорога в селе Подъём-Михайловка Волжского района, где родился герой-танкист Иван Сухов. На участке протяженностью 4 км появились новые тротуары, уличное освещение, современные светофоры и благоустроенные остановки.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в регионе привели в нормативное состояние более 160 км автомобильных дорог, ведущих к 25 малым населенным пунктам в 14 муниципальных районах.

Фото: департамент информационной политики Самарской области