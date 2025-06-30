Я нашел ошибку
Главные новости:
По дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника.
Завершен ремонт трассы «Самара – Большая Черниговка» — Южный
293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 выпускников будут награждены медалью Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании».
‍1158 выпускникам колледжа имени Нины Ляпиной вручили дипломы
Планируется, что демонтажные работы будут завершены до конца лета.
В Самаре приступили к сносу 26 аварийных жилых домов 
Уходящий сезон запомнится нам множеством значимых для театра и культуры Самарской области событий.
САТОБ: 94-й театральный сезон закрыт
Оперативно организована работа 12 бригад по откачке воды. 
В Самаре ликвидируют последствия залпового ливня
В администрации Сергиевского района прошла стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период 2036 года».
В Сергиевском районе обсудили стратегии развития здравоохранения региона
Фотоконкурс призван повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда, продемонстрировать культуру безопасности на рабочих местах в различных отраслях экономики.
Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе, посвященном охране труда
Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов.
Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.47
0.26
EUR 92.28
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С 1 по 4 июля в Новокуйбышевске пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту
Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова
В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Завершен ремонт трассы «Самара – Большая Черниговка» — Южный

30 июня 2025 20:35
60
По дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника.

В Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной автодороги «Самара – Большая Черниговка» – Южный протяженностью 14,65 км.  Дорожные работы стартовали в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и были продолжены в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Самара – Большая Черниговка» – Южный является единственным маршрутом движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра — села Большой Глушицы, где расположены основные социальные объекты, и города Самары. Также по дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.

В 2024 году подрядная организация выполнила работы по ремонту водопропускных труб, обустройству дополнительных съездов, укладке нижнего слоя дорожного покрытия. Также были отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую, проведено благоустройство пяти остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов. Для повышения безопасности дорожного движения установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и заменены дорожные знаки.

В 2025 году году подрядная организация произвела устройство верхнего слоя дорожного покрытия и укрепление обочин. Также  установлено барьерное и пешеходное ограждения,  нанесена разметка термопластиком.

Всего в текущем году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 230 км дорог регионального значения, а также местных дорог в Самаре и Тольятти, сообщает минтранс Самарской области.

 

Фото:  минтранс Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
29 июня 2025  18:01
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
416
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
29 июня 2025  13:24
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
551
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
28 июня 2025  13:06
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
586
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
28 июня 2025  12:47
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
630
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
542
Весь список