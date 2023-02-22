За ночь автопоезд очистил ключевые городские дороги Самары

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За ночь автопоезд очистил ключевые городские дороги - 22 Партсъезда, Гагарина, проспект Ленина, Тухачевского и другие. С раннего утра производится ручная очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, лестниц. Однако привычному движению мешает наледь, которая остаётся под снегом как на проезжей части, так и на тротуарах. На утреннем совещании поставила задачу усилить противогололедную обработку и последующую очистку улично-дорожной сети.

Этот снегопад будет идти несколько дней. Впереди выходные и праздничные дни, но работа продолжится.

За главами районов по-прежнему координация работ на придомовых и дворовых территориях. Особенно много замечаний стало появляться по очистке крыш от снега и наледи. Прошу глав районов, руководителей УК, ТСЖ, ЖСК, подрядных организаций уделять этому больше внимания.