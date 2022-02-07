Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см

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Уборку городских территорий от снега обсудили на еженедельном совещании, которое прошло под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной.

Высота снежного покрова сейчас составляет 83 см. На первой неделе февраля выпало 104% от месячной нормы осадков. Всего за сутки на уборке территории города было задействовано 604 ед.техники и 3432 дворников, вывезено 6400 тонн снега.

Работа по расчистке территорий от снега не останавливаются. Однако Глава города подчеркнула, что замечания есть и по очистке тротуаров и кровель, и по заужениям проезжей части.

Сегодня днем в уборке УДС будут задействованы 177 машин. Запланированы работы по расширению проезжей части дорог 2-4 категорий, расчистке тротуаров, а также вывозу снега. Кроме того, будет работать тяжелая техника на дорогах 5 категории в частном секторе.

Особое внимание уделяется сообщениям о некачественной уборке подъездных путей к соцобъектам, о проблемах с вывозом мусора с контейнерных площадок. Каждое обращение находится на контроле до полного исполнения задач.