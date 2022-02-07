Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см

Уборку городских территорий от снега обсудили на еженедельном совещании, которое прошло под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной.
Высота снежного покрова сейчас составляет 83 см. На первой неделе февраля выпало 104% от месячной нормы осадков. Всего за сутки на уборке территории города было задействовано 604 ед.техники и 3432 дворников, вывезено 6400 тонн снега.
Работа по расчистке территорий от снега не останавливаются. Однако Глава города подчеркнула, что замечания есть и по очистке тротуаров и кровель, и по заужениям проезжей части.
Сегодня днем в уборке УДС будут задействованы 177 машин. Запланированы работы по расширению проезжей части дорог 2-4 категорий, расчистке тротуаров, а также вывозу снега. Кроме того, будет работать тяжелая техника на дорогах 5 категории в частном секторе.
Особое внимание уделяется сообщениям о некачественной уборке подъездных путей к соцобъектам, о проблемах с вывозом мусора с контейнерных площадок. Каждое обращение находится на контроле до полного исполнения задач.