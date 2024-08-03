Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК «Искра» в Самаре

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В субботу, 3 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Красноглинском районе Самары. Один из объектов, который глава региона осмотрел в первую очередь, - Дом культуры «Искра».

Это единственный ДК в поселке Красная Глинка, располагающий помещениями для массовой кружковой работы, зрительным залом на 224 мест, фойе, кинозалом 45 мест, конференц-залом на 54 места. Четырехэтажное здание было построено в 1952 году, с октября 2021 года деятельность здесь не ведется, поскольку объект находится в аварийном состоянии.

Жители обеспокоены состоянием ДК. Мама семилетнего Олега Наталья Катина обратилась к Вячеславу Федорищеву с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. По ее словам, раньше здесь была активная культурная жизнь - проходили спектакли, приезжали с концертами артисты, были представления цирка, проходил КВН между командами предприятий, работали кружки. Со своим сыном в последний раз на новогодней елке в ДК они были в 2019 году, сейчас приходится ездить в поселок Управленческий, на Мехзавод, кружки работают в разных местах. Кроме того, отметила она, несмотря на ленточные ограждения, здание в ветхом состоянии представляет опасность для проходящих рядом людей — с фасада осыпается штукатурка.



Сейчас коллектив «Искры», кружки базируются в ДК «Чайка» в поселке Управленческий. «Мы своими силами стараемся поддержать жителей района, проводим мероприятия - в детской библиотеке, взрослой. На данный момент идут переговоры, чтобы проводить мероприятия в детской школе искусств № 15. Люди переживают, постоянно спрашивают, когда откроют клуб», - рассказала Ирина Фазылова, художественный руководитель ДК «Чайка».

ДК «Искра» с 1953 года был в составе ГК «Электрощит». В 2019 году его передали муниципалитету. Проект капитального ремонта здания был разработан, но дважды не прошел госэкспертизу.

Вячеслав Федорищев осмотрел объект и прилегающую к нему территорию. Сквер возле «Искры» в прошлом являлся центром общественной и культурной жизни поселка. Сейчас он также нуждается в полной реконструкции.



Ранее глава региона ознакомился с документами по данному ДК. «Тот проект, который подготовлен, недостаточен для того, чтобы по-настоящему капитально отремонтировать весь Дом культуры», - считает Вячеслав Федорищев. Он поручил врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Александру Фетисову организовать выход на объект специалистов областного минстроя, управления капитального строительства, экспертизы в строительстве, чтобы оценить реально необходимый объем работ.

Глава региона обратил внимание, что прилегающая территория вместе с ДК будут определять облик близлежащих кварталов. «Поэтому именно сейчас нужно очень правильно посмотреть на то, какие урбанистичекие, дизайнерские решения тут предлагались и сделать это единым ансамблем, - отметил он. - Когда откроется ДК, у нас здесь будет еще благоустроенная территория с фонтаном и самыми современными подходами, чтобы было комфортно всем - и маленьким, и взрослым».



Также, по мнению руководителя области, необходимо уделить внимание наполнению ДК, решить, какие коллективы, общественные организации можно здесь разместить, предусмотреть современный коворкинг для творческой молодежи. «Это тоже нужно сейчас закладывать в саму модель, потому что проектирование без понимания, кто в конкретном помещении будет, чей штаб или какой коворкинг, несосотоятельно. Нам придется потом опять перепроектировать - этого мы себе позволить не можем», - отметил он. Глава региона поручил Александру Фетисову создать рабочую группу для комплексной работы над этим проектом: «Нужно сделать правильно, с тем чтобы мы точно знали, когда, в какие сроки и за какие деньги мы этот объект вернем в жизнь и сделаем ее с учетом истории и традиций ДК еще и современной, которая всем жителям будет в удовольствие и в пользу». Кроме ремонта, предусмотрено оснащение ДК современным звуковым, световым, видеооборудованием.



Вопрос капитального ремонта объекта Вячеслав Федорищев взял на личный контроль. Восстановить ДК и прилегающую территорию планируется в течение двух лет.