Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр 

Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Красноярский район вместе с главой района Юрием Горяиновым проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр.

ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения. Также будут уличные площадки для волейбола, баскетбола, тенниса, футбола.

"Строим ФОК на средства регионального бюджета при поддержке партнеров, социально ответственного бизнеса. Подрядчик доложил о ходе работ. По информации строителей, текущая готовность – 56%. План сдачи – сентябрь 2026 года. Объект для района важнейший, его очень ждут люди. Озвучил ряд замечаний. Поручил темп работ ускорить. Также поставил задачу самым внимательным образом подойти к вопросу благоустройства прилегающей территории. Уже говорил, что социальные объекты мы должны делать комплексно", - рассказал губернатор, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба правительства СО