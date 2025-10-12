Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в Самаре работает горячая линия по отоплению. 
В Самаре к отоплению подключили 91 % жилфонда
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +12, +14°С.
13 октября в регионе местами дождь, до +15°С
ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения.
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр 
Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов.
В селе Подстепки восстановлено водоснабжение
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр 

12 октября 2025 16:28
ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения.

Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Красноярский район вместе с главой района Юрием Горяиновым проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр.

ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения. Также будут уличные площадки для волейбола, баскетбола, тенниса, футбола.

"Строим ФОК на средства регионального бюджета при поддержке партнеров, социально ответственного бизнеса. Подрядчик доложил о ходе работ. По информации строителей, текущая готовность – 56%. План сдачи – сентябрь 2026 года. Объект для района важнейший, его очень ждут люди. Озвучил ряд замечаний. Поручил темп работ ускорить. Также поставил задачу самым внимательным образом подойти к вопросу благоустройства прилегающей территории. Уже говорил, что социальные объекты мы должны делать комплексно", - рассказал губернатор, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

