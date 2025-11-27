Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных сроков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку и оценил ход работ по завершению проходки правого перегонного тоннеля. В мероприятии в формате видеоконференцсвязи приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Метрополитен – самый надежный и скоростной вид городского общественного транспорта, а также один из самых эффективных инструментов борьбы с дорожными заторами. Благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, который стал эффективным стимулом для развития регионов, мы ведем строительство новых линий и станций в Самаре, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. Также идет строительство метро в Санкт-Петербурге и Казани. При этом флагманом остается Москва. Опыт столицы, ее лучшие практики и технологии метростроения активно перенимаются в регионах. Так, высокие темпы работ на станции «Театральная» в Самаре позволили досрочно завершить проходку перегонного тоннеля. Первоначальный график был рассчитан до конца года. «Театральная» станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия она соединит центр Самары с отдалёнными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут. Появление метро в Самаре – это действительно историческое событие. Сейчас крайне важно удерживать набранный темп, чтобы завершить этот важный для города проект строго в установленные сроки», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку проектов Стройкомплекса России. Зампред Правительства также поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве метро в Самаре.

«Сегодняшнее мероприятие – это результат колоссального труда сотен людей – инженеров, проектировщиков, метростроителей. Коллеги, вы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и умение качественно выполнять работу», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил позитивную динамику в развитии транспортной инфраструктуры и жилищного строительства в Самарской области. За 10 месяцев текущего года достигнут показатель 51,7% по региональным дорогам в нормативном состоянии. На 4,3% снижено количество погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь системная работа по развитию дорожной сети в том числе способствует активному жилищному строительству – за 10 месяцев введено 1,3 млн кв. м жилья.

«Сегодня в жизни города значимое событие – завершилась проходка перегонного тоннеля на станции метро «Театральная». Семь месяцев метростроители работали над тем, чтобы пройти более 1500 метров. Это очень хорошие результаты. Изначально данный этап планировалось завершить в декабре. Работы велись с опережением. Станция действительно долгожданная, и наша задача – максимально быстро сдать ее в эксплуатацию. Поэтому в данном периоде ускорились. Далее у нас по плану – завершение всех работ на объекте. Открыть станцию для жителей планируем в первом квартале 2027 года», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Высокие темпы работ позволили выполнить проходку правого перегонного тоннеля с опережением первоначального графика. Руководитель области напомнил, что весной-летом текущего года были существенно изменены подходы к строительству метро. Благодаря поддержке Правительства РФ, компании «Мосинжпроект» удалось выйти на нормальные темпы работ.

На следующем этапе строители приступят к прокладке путей и коммуникаций, затем соберут основу станции и установят все инженерные системы. В настоящее время в высокой степени готовности находятся системы водоснабжения и водоотведения, общеобменной и тоннельной вентиляции, кабельной сети, осуществляется монтаж систем освещения. Также будут проведены отделочные работы и благоустройство окружающей территории.

По словам директора АО «ВТС-Метро» Алексея Федосеева, ежесуточно на объекте задействовано около 300 специалистов. Все работы ведутся по графику, и погодные условия не влияют на ход производства.

Сегодня глава региона вручил заслуженные награды лучшим сотрудникам. Благодарностью Губернатора Самарской области были отмечены главный механик АО «Волгатрансстрой-9» Алексей Батаев и главный энергетик АО «Волгатрансстрой-Метро» Евгений Толстов.

Развитие метрополитена является важнейшей частью комплексного обновления транспортной системы Самарской области, реализуемого по поручению главы региона. В Самаре «Театральная» расположится на пересечении улиц Красноармейская и Галактионовская и станет 11 станцией Самарского метрополитена.

Вячеслав Федорищев отметил, что Правительством Самарской области разрабатываются планы по дальнейшему развитию метрополитена в столице региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области