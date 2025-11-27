Я нашел ошибку
Главные новости:
27 ноября в Самарской губернской думе рассмотрели главный финансовый документ области на ближайшие три года во втором чтении. За месяц в проект бюджета подготовили больше двухсот поправок, касающихся самых разных сфер.
Большинством голосов депутаты губдумы приняли бюджет Самарской области
Всё больше самарцев выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.
Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных сроков.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку и оценил ход работ по завершению проходки правого перегонного тоннеля. В мероприятии в формате видеоконференцсвязи приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Метрополитен – самый надежный и скоростной вид городского общественного транспорта, а также один из самых эффективных инструментов борьбы с дорожными заторами. Благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, который стал эффективным стимулом для развития регионов, мы ведем строительство новых линий и станций в Самаре, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. Также идет строительство метро в Санкт-Петербурге и Казани. При этом флагманом остается Москва. Опыт столицы, ее лучшие практики и технологии метростроения активно перенимаются в регионах. Так, высокие темпы работ на станции «Театральная» в Самаре позволили досрочно завершить проходку перегонного тоннеля. Первоначальный график был рассчитан до конца года. «Театральная» станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия она соединит центр Самары с отдалёнными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут. Появление метро в Самаре – это действительно историческое событие. Сейчас крайне важно удерживать набранный темп, чтобы завершить этот важный для города проект строго в установленные сроки», – отметил Марат Хуснуллин.
Вице-премьер выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку проектов Стройкомплекса России. Зампред Правительства также поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве метро в Самаре.
«Сегодняшнее мероприятие – это результат колоссального труда сотен людей – инженеров, проектировщиков, метростроителей. Коллеги, вы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и умение качественно выполнять работу», – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Вице-премьер также отметил позитивную динамику в развитии транспортной инфраструктуры и жилищного строительства в Самарской области. За 10 месяцев текущего года достигнут показатель 51,7% по региональным дорогам в нормативном состоянии. На 4,3% снижено количество погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь системная работа по развитию дорожной сети в том числе способствует активному жилищному строительству – за 10 месяцев введено 1,3 млн кв. м жилья.
«Сегодня в жизни города значимое событие – завершилась проходка перегонного тоннеля на станции метро «Театральная». Семь месяцев метростроители работали над тем, чтобы пройти более 1500 метров. Это очень хорошие результаты. Изначально данный этап планировалось завершить в декабре. Работы велись с опережением. Станция действительно долгожданная, и наша задача – максимально быстро сдать ее в эксплуатацию. Поэтому в данном периоде ускорились. Далее у нас по плану – завершение всех работ на объекте. Открыть станцию для жителей планируем в первом квартале 2027 года», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Высокие темпы работ позволили выполнить проходку правого перегонного тоннеля с опережением первоначального графика. Руководитель области напомнил, что весной-летом текущего года были существенно изменены подходы к строительству метро. Благодаря поддержке Правительства РФ, компании «Мосинжпроект» удалось выйти на нормальные темпы работ.
На следующем этапе строители приступят к прокладке путей и коммуникаций, затем соберут основу станции и установят все инженерные системы. В настоящее время в высокой степени готовности находятся системы водоснабжения и водоотведения, общеобменной и тоннельной вентиляции, кабельной сети, осуществляется монтаж систем освещения. Также будут проведены отделочные работы и благоустройство окружающей территории.
По словам директора АО «ВТС-Метро» Алексея Федосеева, ежесуточно на объекте задействовано около 300 специалистов. Все работы ведутся по графику, и погодные условия не влияют на ход производства.
Сегодня глава региона вручил заслуженные награды лучшим сотрудникам. Благодарностью Губернатора Самарской области были отмечены главный механик АО «Волгатрансстрой-9» Алексей Батаев и главный энергетик АО «Волгатрансстрой-Метро» Евгений Толстов.
Развитие метрополитена является важнейшей частью комплексного обновления транспортной системы Самарской области, реализуемого по поручению главы региона. В Самаре «Театральная» расположится на пересечении улиц Красноармейская и Галактионовская и станет 11 станцией Самарского метрополитена.
Вячеслав Федорищев отметил, что Правительством Самарской области разрабатываются планы по дальнейшему развитию метрополитена в столице региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

