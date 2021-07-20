Все участки технического перевооружения теплотрасс Самары охвачены работами 

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В ходе подготовки к зиме 2021-2022 на сегодняшнем общегородском совещании обсудили актуальные вопросы ремонта теплосетевых объектов. Все участки технического перевооружения теплотрасс (а их больше полусотни) уже охвачены работами.

«Все готово, чтобы выполнить их с переходом через ряд автомобильных дорог. Речь идет об объектах в районе перекрестка улиц Красноармейской и Агибалова, Авроры и Гаражной, на улице Клинической между улицами Мичурина и Чернореченской. Чтобы минимизировать неудобства, масштабные работы включены в график на выходные. По такому же алгоритму мы работали и в июне на пересечении улиц Авроры и Печерской, Мяги и Мориса Тореза, а также проспекте Кирова», – подчеркнул Первый вице-мэр Владимир Василенко.

В вышеобозначенных локациях будут затрагиваться трамвайные пути – трамвайное движение будет возобновлено в 05:00 26 июля. А ограничения движения транспорта запланированы с 23 июля.

Фото: администрация Самары