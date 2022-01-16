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«Воскресник»: в ЖД районе организована работа 12 бригад альпинистов для очистки кровель

16 января 2022 15:29
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До конца сегодняшнего дня планируют очистить до 50 кровель от опасных снежных навесов.

Сегодняшний день для всех служб города, в том числе, и Железнодорожного района –  рабочий. 

«Сегодня у нас работают 12 единиц техники и 250 уборщиков территорий. Кроме того, управляющими организациями организована работа по очистке кровель – 12 бригад. До конца сегодняшнего дня планируем очистить до 50 кровель от опасных снежных навесов», - рассказал глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Основная задача, которая поставлена на сегодня – очистить все выходы из подъездов, освободить от снежных накоплений внутриквартальные дороги, максимально обеспечив беспрепятственное движение машин специального назначения. 

«Районной администрацией непрерывно отслеживаются все сообщения через соцсети, для того, чтобы не упустить проблематику и грамотно скоординировать деятельность всех УК, ТСЖ и, соответственно, своих подрядчиков», - добавил Вадим Тюнин.

 

Фото:  администрация Самары

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