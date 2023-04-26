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Власти Самары изменили план реконструкции улицы Дачной

26 апреля 2023 12:31
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Власти Самары изменили план реконструкции улицы Дачной.

Детали рассказал руководитель департамента градостроительства Василий Чернов, пишет 63.ру.

По его словам, причиной стало то, что под дорогой нашли большое количество инженерных коммуникаций, выносить которые оказалось слишком дорого.

— Принято решение о необходимости смещения дорожного полотна, чтобы не выносить все существующие сети. Это оптимально, поскольку, по первоначальным расчетам, переустройство сетей обойдется в 3 раза дороже строительства дороги. В качестве пробного варианта первая часть проекта разработана. В отдельных локациях понадобится уменьшить парковки, — пояснил Василий Чернов.

Проект направили на рассмотрение ресурсоснабжающих организаций. Если концепцию примут, департамент продолжит заниматься проектированием. Сейчас рассматриваем вопрос, касающийся только первой очереди реконструкции — от Пензенской до Московского шоссе.

— В наших планах до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы, а затем направить заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала реконструкции в 2024 году, — добавил чиновник.

Работы по реконструкции улицы разделят на два этапа: первый — перекладка инженерных коммуникаций, второй — реконструкция самой дороги. Отдельно властям предстоит решить вопрос о том, как жители на время проведения работ будут проезжать к своим домам.
— К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди — от Пензенской до Горной — приступим в 2024 году, с возможностью начала проектирования в 2025 году — разумеется, при условии выделения финансирования, — сказал Василий Чернов.

Об улице Дачной в Самаре и за ее пределами сочинили немало шуток. Дорога прогремела на весь мир своими «лунными кратерами». Так прозвали ямы на участке дороги от проспекта Карла Маркса до Тухачевского.

 

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