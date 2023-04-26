Власти Самары изменили план реконструкции улицы Дачной.

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Детали рассказал руководитель департамента градостроительства Василий Чернов, пишет 63.ру.

По его словам, причиной стало то, что под дорогой нашли большое количество инженерных коммуникаций, выносить которые оказалось слишком дорого.

— Принято решение о необходимости смещения дорожного полотна, чтобы не выносить все существующие сети. Это оптимально, поскольку, по первоначальным расчетам, переустройство сетей обойдется в 3 раза дороже строительства дороги. В качестве пробного варианта первая часть проекта разработана. В отдельных локациях понадобится уменьшить парковки, — пояснил Василий Чернов.

Проект направили на рассмотрение ресурсоснабжающих организаций. Если концепцию примут, департамент продолжит заниматься проектированием. Сейчас рассматриваем вопрос, касающийся только первой очереди реконструкции — от Пензенской до Московского шоссе.

— В наших планах до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы, а затем направить заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала реконструкции в 2024 году, — добавил чиновник.

Работы по реконструкции улицы разделят на два этапа: первый — перекладка инженерных коммуникаций, второй — реконструкция самой дороги. Отдельно властям предстоит решить вопрос о том, как жители на время проведения работ будут проезжать к своим домам.

— К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди — от Пензенской до Горной — приступим в 2024 году, с возможностью начала проектирования в 2025 году — разумеется, при условии выделения финансирования, — сказал Василий Чернов.

Об улице Дачной в Самаре и за ее пределами сочинили немало шуток. Дорога прогремела на весь мир своими «лунными кратерами». Так прозвали ямы на участке дороги от проспекта Карла Маркса до Тухачевского.