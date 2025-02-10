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Власти изымут землю у Троицкого рынка в Самаре

10 февраля 2025 10:43
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Власти изымут землю у Троицкого рынка в Самаре

В мэрии намерены забрать 239 квадратных метров в историческом центре Самары. Речь идет о земле напротив Троицкого рынка. Собственность на нее не разграничена, пишет 63.ру.

— Постановляю утвердить схему расположения участка на Самарской, 53 литеры Б, б. Изъять этот участок и квартиры у собственников в доме на Самарской, 53 для муниципальных нужд. Здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2015 году, — следует из документа, подписанного мэром Самары Иваном Носковым.

Определяться с размером возмещения и договариваться с хозяевами изымаемых квадратных метров будут чиновники департамента управления имуществом. Если переговоры пройдут неудачно, власти планируют выселить людей через суд и принудительно забрать землю. Взамен изъятого жилья самарцам должны предоставить другое.

 

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