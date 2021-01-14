Весной в Самаре продолжится комплексный ремонт ул. Арцыбушевской.

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В мае планируется взять в работу участок улицы от ул. Маяковского до ул. Рабочей.

Напомним, обновлять дорогу и тротуары начали в 2020 году. Приведены в порядок участки в границах улиц Полевой и Маяковского, улицы Льва Толстого и переулка Тургенева. На территории меняют покрытие проезжей части и инженерные коммуникации, укладывают тротуарную плитку, устанавливают средства организации дорожного движения и пандусы.

За два года улицу приведут в порядок на всем протяжении от переулка Тургенева до Полевой, пишет Самру.ру.