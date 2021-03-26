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Вертолётную площадку в поселке Управленческий планируют открыть для посетителей к 1 июля

26 марта 2021 17:28
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Здесь появятся прогулочные зоны и смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей.

Вертолётную площадку в поселке Управленческий в Самаре планируется открыть для посетителей к 1 июля 2021 года. Об этом в прямом эфире ГТРК «Самара» рассказала глава города Елена Лапушкина.

«Проект очень интересный и многоуровневый. Хочется, чтобы каждый человек, который посетит вертолетную площадку, создал своё впечатление об этой территории. Убеждена, что она понравится абсолютному большинству», - отметила Елена Лапушкина.

Здесь появятся прогулочные зоны и смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей.

Вместе с обновлением вертолетной площадки обустраиваются подъездные пути: отремонтированы тротуары, установлено освещение, организованы дополнительные парковочные места, передает пресс-служба горадминистрации.

 

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