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Вертолетную площадку в Самаре закончат благоустраивать в 2021 году

18 февраля 2021 11:27
156
Вертолетную площадку в Самаре закончат строить в 2021 году

До конца 2021 года в Самаре завершится обновление популярной смотровой площадки - "Вертолетки" в Красноглинском районе. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, работы по благоустройству начались на Вертолетной площадке в 2020 году. В планах властей, как заявлено, благоустроить, но при этом сохранить уникальность места, с которого открывается захватывающий вид на Волгу и Жигулевские горы.

В этом году на территории приведут в порядок подпорные стенки, уложат тротуарную плитку и экобрусчатку.  Там установят модульный общественный туалет, новые скамейки, уличные столики, парковые качели. "Вертолетку" украсят клумбами, новыми кустарниками. Также в планах установка детской площадки и стойки для парковки велосипедов, пишет Самру.ру.

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