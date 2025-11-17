Я нашел ошибку
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!

17 ноября 2025 11:02
199
Запущен официальный сайт Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования — онлайн-платформа для сбора мнений и предложений по развитию городской среды.

️Но один документ не сможет сделать Самару лучше без самого главного — вашего мнения.

Расскажите, что вас беспокоит:
➠ Какие проблемы транспорта решить в первую очередь?
➠ Чего не хватает во дворах и общественных пространствах?
➠ Какой инфраструктуры не хватает вашему району?

Примите участие в создании современного и комфортного города — ваши идеи и результаты опросов лягут в основу разработки Единого документа.

Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025, 13:02
Развитие и продвижение отечественных товаров на международном рынке, защита интересов и поддержка предприятий вышли на новый уровень. Политика
2
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025, 18:07
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым. Политика
1537
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025, 17:05
Итоги будут подведены на торжественной церемонии награждения 10 декабря 2025 года. Общество
1519

