Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!

Запущен официальный сайт Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования — онлайн-платформа для сбора мнений и предложений по развитию городской среды.

️Но один документ не сможет сделать Самару лучше без самого главного — вашего мнения.

Расскажите, что вас беспокоит:

➠ Какие проблемы транспорта решить в первую очередь?

➠ Чего не хватает во дворах и общественных пространствах?

➠ Какой инфраструктуры не хватает вашему району?

Примите участие в создании современного и комфортного города — ваши идеи и результаты опросов лягут в основу разработки Единого документа.