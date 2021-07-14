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В Жигулевске благоустроят 9 общественных пространств

14 июля 2021 13:57
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В Жигулевске благоустроят 9 общественных пространств

Самый большой объект благоустройства в Жигулевске в 2021 году – это променад в микрорайоне В-1 вдоль домов от 20 до 27. Это длинная пешеходная зона, которая нуждалась в обновлении тротуаров, устройстве парковки, установке урн и скамеек, устройстве освещения и озеленения. По новому тротуару уже гуляют жители, частично установлены скамейки и урны, сделаны парковочные карманы. Подрядчик производит монтаж освещения. 

Променад микрорайона В-1 это только один из 9 реализуемых в этом году объектов благоустройства в Жигулевске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Все объекты выбрали жители, они же и посоветовали проектировщикам, какими бы хотели видеть эти общественные территории. Об участии жителей на каждом этапе благоустройства всегда говорит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ведь города меняются для комфорта людей, в них проживающих.

«Мы нарадоваться не можем, какую нам площадку сделали, – говорит жительница Жигулевска Светлана Сергеевна. – Здесь и для детей раздолье, и подростки гимнастикой займутся, и взрослые могут спортом заняться около дома. Столько тренажеров поставили. Красота! Да и по всему городу все больше комфортных мест для отдыха с детьми и просто прогулок появляется. Это может только радовать». 

Зона отдыха появилась и между домами по ул. Репина, 36 и ул. Пролетарская, 19. Детская и тренажерная площадки имеют резиновое покрытие, к ним ведут тротуары, осталось доделать работы по устройству освещения.

Семейный парк в микрорайоне В-3 теперь радует жителей новыми пешеходными дорожками. Для тихого отдыха здесь установлены скамейки и пергола с качелями. Имеются урны. Вскоре появится и уличное освещение. 

В парке между ул. Морквашинская и ул. Репина рядом со школой-интернатом № 2 сделана универсальная площадка с детским игровым оборудованием и спортивными снарядами, появились тротуары с бортовым камнем, сделан пандус, идет прокладка кабеля для монтажа уличного освещения. Универсальная площадка будет с резиновым покрытием. 

Тихий уголок отдыха, к которому будет вести лестница, сделают в селе Богатырь. Универсальная спортивная площадка, тротуары, скамейки и урны, освещение появятся между домами по ул. Морквашинской, 7 и ул. Репина, 4. В Железнодорожном поселке около церкви подрядчик установит детскую площадку. Любителям спорта также на этой территории найдется местечко. Не забудут про скамейки и урны.

Пройдут ремонтные работы еще на одной пешеходной зоне от автовокзала до остановки «Могутовая». Пространство вокруг моста «Верь в Бога и твори добро!» облагородят устройством тротуаров, установкой урн и скамеек, обустройством освещения и озеленения.

Кроме 9 общественных пространств в Жигулевске будут благоустроены еще 3 дворовые территории.

Теги: благоустройство Жигулевск жилье и городская среда

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