В Жигулевске благоустраивают еще три двора

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Еще совсем недавно большой двор в границах ул. Пирогова, 27, ул. Лермонтова, 28 и ул. Первомайской, 13, 9, 11, 15 выглядел запущенным и пустым. Жители давно мечтали о благоустройстве дворовой территории. Реализовать желания жигулевцев помог нацпроект «Жилье и городская среда».

Согласованный с жителями проект благоустройства двора в данное время воплощается в жизнь. Уже построена и оборудована игровыми комплексами, качелями, каруселями и песочницей детская площадка с резиновым покрытием. Проводятся работы по асфальтированию. Сделана спортивная площадка для игры в баскетбол. Проведена санитарная опиловка деревьев. Во дворе предусмотрен монтаж уличного освещения.

Во дворах домов № 7 и № 8 по ул. Морквашинская также запланирован большой объем работ по благоустройству. Проведена санитарная обрезка деревьев. Уже построена и оборудована игровым комплексом, качелями, каруселью и песочницей детская площадка с резиновым покрытием. Предусмотрено расширение дворового проезда и восстановление асфальта на бельевых площадках. Во дворе появилась спортивная зона с уличными тренажерами, турниками и воркаутом. Для тихого отдыха установлен стол-скамья с навесом, на очереди – новые скамейки, круглая лавка и урны. Палисадники, детская площадка и парковка будут огорожены.

«Наших детей уже не удержать. Как только сделали детскую площадку, они тут же ее опробовали, – говорит молодая мама Елена. – Малышам особенно нравится большой игровой комплекс с горками. А подростки уже на турниках пируэты показывают. В нашем городе очень много уже дворов благоустроено. Город от этого только краше становится и уютнее».

Детей и подростков, проживающих во дворе ул. Репина 15, также порадуют новым большим игровым комплексом «Королевство» и площадкой для воркаута. Для них предусмотрено песчаное основание. Тротуары во дворе будут отремонтированы. Появятся новые скамейки и урны, ограждение.