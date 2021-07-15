В Жигулевске благоустраивают еще три двора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники партконференции в Самаре утвердили списки кандидатов, которые будут представлять "ЕР" на выборах в региональное заксобрание.
Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»
Уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций.
В Самаре установят памятники почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину
Ему было 70 лет.
Петр Мамонов умер
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.
В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Жигулевске благоустраивают еще три двора

15 июля 2021 15:45
204
Реализовать желания жигулевцев помог нацпроект «Жилье и городская среда». 

Еще совсем недавно большой двор в границах ул. Пирогова, 27, ул. Лермонтова, 28 и ул. Первомайской, 13, 9, 11, 15 выглядел запущенным и пустым. Жители давно мечтали о благоустройстве дворовой территории. Реализовать желания жигулевцев помог нацпроект «Жилье и городская среда». 

Согласованный с жителями проект благоустройства двора в данное время воплощается в жизнь. Уже построена и оборудована игровыми комплексами, качелями, каруселями и песочницей детская площадка с резиновым покрытием. Проводятся работы по асфальтированию. Сделана спортивная площадка для игры в баскетбол. Проведена санитарная опиловка деревьев. Во дворе предусмотрен монтаж уличного освещения.

Во дворах домов № 7 и № 8 по ул. Морквашинская также запланирован большой объем работ по благоустройству. Проведена санитарная обрезка деревьев. Уже построена и оборудована игровым комплексом, качелями, каруселью и песочницей детская площадка с резиновым покрытием. Предусмотрено расширение дворового проезда и восстановление асфальта на бельевых площадках. Во дворе появилась спортивная зона с уличными тренажерами, турниками и воркаутом. Для тихого отдыха установлен стол-скамья с навесом, на очереди – новые скамейки, круглая лавка и урны. Палисадники, детская площадка и парковка будут огорожены. 

«Наших детей уже не удержать. Как только сделали детскую площадку, они тут же ее опробовали, – говорит молодая мама Елена. – Малышам особенно нравится большой игровой комплекс с горками. А подростки уже на турниках пируэты показывают. В нашем городе очень много уже дворов благоустроено. Город от этого только краше становится и уютнее».

Детей и подростков, проживающих во дворе ул. Репина 15, также порадуют новым большим игровым комплексом «Королевство» и площадкой для воркаута. Для них предусмотрено песчаное основание. Тротуары во дворе будут отремонтированы. Появятся новые скамейки и урны, ограждение. 

 

 

Теги: благоустройство дворов Жигулевск

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая о недавней трагедии в Жигулевске.
15 июля 2021, 17:16
Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от депутатских полномочий парламентариев Думы Жигулевска
Ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая о недавней трагедии в... Политика
113
Строительство горнолыжного курорта на горе около Жигулёвска забраковала экологическая экспертиза
15 июля 2021, 11:26
Строительство горнолыжного курорта на горе около Жигулёвска забраковала экологическая экспертиза
Об этом сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Спорт
266
В Жигулевске благоустроят 9 общественных пространств
14 июля 2021, 13:57
В Жигулевске благоустроят 9 общественных пространств
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство
553

В центре внимания
Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.
15 июля 2021  17:05
Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
136
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
257
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
269
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
300
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
431
Весь список