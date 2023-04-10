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В Железнодорожном районе Самары приступили к благоустройству дворов

10 апреля 2023 13:22
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В Железнодорожном районе Самары приступили к благоустройству дворов

В Железнодорожном районе Самары приступили к благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Погодные условия в этом году позволили начать строительный сезон уже в первой декаде апреля. 
 
 Во дворах по улицам Спортивная, 14 и Рабочая, 85 проводятся подготовительные работы. Подрядная организация приступила к расчистке места под детскую площадку, сформировано основание для асфальтирования тротуара, произведена установка новых скамеек. 
Администрация района контролирует ход выполнения работ. 
 
 В этом году в Железнодорожном районе преобразится 5 дворовых территорий. Всего в областном центре обновят 46 дворов. 
 
 Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдёт рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 
 

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