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В Железнодорожном районе Самары приступили к благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Погодные условия в этом году позволили начать строительный сезон уже в первой декаде апреля.



Во дворах по улицам Спортивная, 14 и Рабочая, 85 проводятся подготовительные работы. Подрядная организация приступила к расчистке места под детскую площадку, сформировано основание для асфальтирования тротуара, произведена установка новых скамеек.

Администрация района контролирует ход выполнения работ.



В этом году в Железнодорожном районе преобразится 5 дворовых территорий. Всего в областном центре обновят 46 дворов.



Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдёт рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

