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В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворовые территории  

14 июня 2022 14:37
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Во дворе по улице Чернореченской, 31, 33 завершились работы по асфальтированию пешеходных дорожек.

Во всех районах Самары стартовали работы по комплексному обновлению дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Жилье и городская среда». В этом году будет благоустроено более 55 дворов.
 
Администрацией Железнодорожного района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству 5 дворов по следующим адресам: 
1) ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а; 
2) ул. Мориса Тореза, д. 34; 
3) ул. Мяги, д. 27; 
4) ул. Урицкого, д. 4, 6, 8; 
5) ул. Чернореченская, д. 31, 33. 

Во дворе по улице Чернореченской, 31, 33 завершились работы по асфальтированию пешеходных дорожек. Подрядная организация уже приступила к установке газонных ограждений.

Все работы по обновлению дворов проводятся при активном участии жителей на всех этапах - от создания дизайн-проекта до приемки выполненных работ.

 

Фото:   администрация Самары

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