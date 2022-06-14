В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворовые территории  

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Во всех районах Самары стартовали работы по комплексному обновлению дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Жилье и городская среда». В этом году будет благоустроено более 55 дворов.



Администрацией Железнодорожного района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству 5 дворов по следующим адресам:

1) ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а;

2) ул. Мориса Тореза, д. 34;

3) ул. Мяги, д. 27;

4) ул. Урицкого, д. 4, 6, 8;

5) ул. Чернореченская, д. 31, 33.

Во дворе по улице Чернореченской, 31, 33 завершились работы по асфальтированию пешеходных дорожек. Подрядная организация уже приступила к установке газонных ограждений.

Все работы по обновлению дворов проводятся при активном участии жителей на всех этапах - от создания дизайн-проекта до приемки выполненных работ.

Фото: администрация Самары