В жанре советского плаката: на фасаде дома на улице Победы появился мурал "Самара - город трудовой доблести"

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Мурал "Самара - город трудовой доблести" в жанре советского плаката появился на фасаде дома на улице Победы.

В Самаре на фасаде жилого дома по улице Победы завершается создание уникального мурала, посвященного истории Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 1 мая, Губернатор Дмитрий Азаров оценил красочное изображение и пообщался с авторами работы.

Мурал «Самара – город трудовой доблести» на фасаде дома №146 на улице Победы содержит элементы, отсылающие к эвакуации в Куйбышев заводов и предприятий, легендарному самолету — штурмовику ИЛ-2, Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, трудовому подвигу людей, обеспечивающих фронт. В центре композиции — изображение женщины в образе «Родина — мать зовет». Эскиз мурала был выбран по итогам конкурса, на котором специальная комиссия оценивала различные варианты.

«Замысел – отобразить знаковые моменты истории нашего города в годы Великой Отечественной войны, героический подвиг наших предков, женщин – тружениц, которые на своих плечах вынесли вся тяготы того времени. Изображение выполнено в жанре советского плаката», — рассказал Дмитрию Азарову автор эскиза мурала Алексей Маркевич, член Творческого союза художников России.

Глава региона поинтересовался у художников, рисующих мурал, как идут работы и тем, как реагируют местные жители. «Основные часть сделана, остались нюансы и детали. Думаю, еще 1-2 дня, — рассказал художник Михаил Ушаков, — Люди часто подходят и подбадривают, позитивно отзываются».

Губернатор поблагодарил авторов мурала за работу и пожелал дальнейших успехов.

Отметим, в Самаре и других городах области при активном участии общественных организаций уже не первый год создаются муралы, посвященные историческим событиям, выдающимся личностям страны и региона. Дмитрий Азаров подчеркивал важность подобных общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти о важнейших событиях истории России и губернии.

Фото: администрация Самары