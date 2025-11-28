В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную

На автодороге Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград открылось движение по мосту через реку Черную. Капремонт моста проведен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Обновленный мост восстановил прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района, обеспечив удобный выезд в направлении Оренбурга и на федеральные трассы. Это ключевой маршрут для более 8 тысяч жителей поселка Рощинский и других населенных пунктов.

В ходе ремонта моста, начатого в мае, полностью заменены опоры, балки и мостовое полотно. Проезжая часть расширена с 7,5 до 10 метров, что повысит безопасность движения. Впервые на мосту установлены современные очистные сооружения для защиты реки.