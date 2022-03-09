В центре Самары установят светофоры с подземными проводами

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В Самаре обновят систему регулирования дорожного движения. Начать решили с улицы Молодогвардейской. Департамент городского хозяйства начал искать подрядчика, который установит светофоры с переносом кабельных линий в подземные коммуникации.

— Светофоры надо будет переоборудовать на пересечении Молодогвардейской с улицами Первомайской, Полевой, Маяковского, Ульяновской, Вилоновской, а также со Студенческим переулком, — следует из документов на сайте госзакупок.

Контракт оценили в 14 миллионов рублей. Срок выполнения работ — до конца апреля 2022 года, пишет 63.ру.