В центре Самары снесут аварийный дом

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Прокуратура Ленинского района требует от городских властей ускориться со сносом аварийного дома. Здание находится на улице Рабочий городок, 10 (литеры КК1К2кк1к2к3). Это как раз за территорией Иверского монастыря.

Здание признали аварийным и подлежащим сносу в 2012 году. Но однако администрация Самары еще не демонтировала здание, а также не зачистила территорию рядом с домом.

— Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать чиновников организовать мероприятия по сносу дома, — говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

В Самаре работа по сносу ветхого и аварийного жилого фонда идет не так быстро, как хотелось бы. Чиновники сначала ищут подрядчика для демонтажа через конкурс, затем компания приступает к делу. Последний такой конкурс объявили в конце марта на снос 15 домов в разных районах города, пишет 63.ру.