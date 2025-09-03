Я нашел ошибку
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
В центре Самары снесут 11 домов в центре города

3 сентября 2025 10:49
177
В центре Самары снесут 11 домов в центре города

Департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет 11 расселенных домов. Речь идет об аварийных объектах капитального строительства, пишет Волга-Ньюс.

На торги заявилось пять участников, но позже одна заявка была отозвана. Победителем стало ООО "Титан", предложившее выполнить услуги за 9,48 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 10,7 млн рублей.


В перечень объектов под снос вошли семь домов в Ленинском районе, по два — в Железнодорожном и Самарском:

  • Ленинский район, ул. Буянова, дом № 38-40 литера В
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 88 литера Ж
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры В, В1
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры Д, Д1
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 94 литеры Б, Б2
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1,В2,В3,в, в1
  • Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 107 литеры А, А1,а, а1
  • Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры А, А1,А2,а, а1,а2
  • Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
  • Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1,А2
  • Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В

