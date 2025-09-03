В центре Самары снесут 11 домов в центре города

Департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет 11 расселенных домов. Речь идет об аварийных объектах капитального строительства, пишет Волга-Ньюс.
На торги заявилось пять участников, но позже одна заявка была отозвана. Победителем стало ООО "Титан", предложившее выполнить услуги за 9,48 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 10,7 млн рублей.
В перечень объектов под снос вошли семь домов в Ленинском районе, по два — в Железнодорожном и Самарском:
- Ленинский район, ул. Буянова, дом № 38-40 литера В
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 88 литера Ж
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры В, В1
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры Д, Д1
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 94 литеры Б, Б2
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1,В2,В3,в, в1
- Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 107 литеры А, А1,а, а1
- Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры А, А1,А2,а, а1,а2
- Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
- Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1,А2
- Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В