В центре Самары снесут 11 домов в центре города

177

Департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет 11 расселенных домов. Речь идет об аварийных объектах капитального строительства, пишет Волга-Ньюс.

На торги заявилось пять участников, но позже одна заявка была отозвана. Победителем стало ООО "Титан", предложившее выполнить услуги за 9,48 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 10,7 млн рублей.



В перечень объектов под снос вошли семь домов в Ленинском районе, по два — в Железнодорожном и Самарском: