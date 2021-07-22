В центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрасс на территории Самары временно ограничивается движение транспорта по следующим улицам:

- по ул. Садовая на участке между домами № 72 и № 81 – с 22 июля 2021 года до 06:00 26 июля 2021 года;

- по ул. Некрасовская на пересечении с ул. Ленинская на участке между домами № 100 и № 97а к.1 по ул. Ленинская – с 08:00 23 июля 2021 года до 06:00 26 июля 2021 года;

- по ул. Клиническая на участке от дома № 20 по ул. Чернореченская до дома № 30 по ул. Клиническая, а также между домами №№ 32 и 39 по ул. Клиническая – с 05:00 23 июля 2021 года до 06:00 26 июля 2021 года;

- по ул. Красноармейская на участке между домами № 119 и № 76, включая перекресток с ул. Агибалова – с 10:00 23 июля 2021 года до 05:00 26 июля 2021 года.

Также на период производства работ движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам.

С 05:00 23 июля 2021 года до 06:00 26 июля 2021 года трамваи будут осуществлять перевозки следующим образом:

- № 1 - ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – городское трамвайное депо – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;

- № 3 - ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Двадцать второго партсъезда – Заводское шоссе – Юнгородок – Заводское шоссе – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского.

- № 4 - ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Двадцать второго партсъезда– ул. Ставропольская – ул. Антонова Овсеенко – ул. Гаражная – 4-ый проезд – ул. Врубеля – Постников овраг – ул. Врубеля – 4-ый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского;

- № 16 - ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – городское трамвайное депо – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;

- № 23 - Постников овраг – ул. Врубеля – 4-ый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул.XXII Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Антонова Овсеенко – ул. Гаражная – 4-ый проезд – ул. Врубеля – Постников овраг.

По трамвайному маршруту № 18 перевозки пассажиров временно осуществляться не будут.

С 05:00 23 июля 2021 года до 06:00 26 июля 2021 года троллейбусы будут осуществлять перевозки следующим образом:

- №№ 6, 16 - по ул. Ульяновская – ул. Самарская – ул. Некрасовская, а далее по своим маршрутам;

- №№ 4, 12, 15, 17, 20 - по ул. Ульяновская – ул. Буянова – ул. Маяковского – ул. Коммунистическая и далее по своим маршрутам.

Кроме того, с 05:00 23 июля 2021 года до 05:00 26 июля 2021 года по измененных схемам будут следовать автобусы маршрутов №№ 52, 53, 56, 207 и 226.

Подробно с временными схемами организации движения общественного транспорта (в части автобусных маршрутов) и схемами ограничения движения транспорта в зоне перекладок теплосетевых объектов можно ознакомиться в приложениях.