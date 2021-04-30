В Тольятти решат транспортную проблему жителей Подстепок и Приморского

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В пятницу, 30 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит в Тольятти серию рабочих совещаний, на которых вместе с главой города Николаем Ренцем, муниципальными депутатами и общественниками обсуждает самые проблемные вопросы Автограда.

Один из них – автомобильный выезд из поселков Подстепки и Приморский по Приморскому бульвару на Московское шоссе. Как отметил эксперт регионального ОНФ Сергей Лушин, проблеме больше десяти лет. И каждый год ситуация усугубляется, так как трафик возрастает – в Подстепках активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Эксперт ОНФ и житель Подстепок пояснил: чтобы утром отвезти ребенка в школу, а потом добраться до работы иногда требуется выезжать за три часа. Вечером – в обратном направлении – ситуация похожая. Было несколько попыток изменить ситуацию, но дальше проекта дело не сдвинулось.

Важность проблемы подчеркнул и сопредседатель ОНФ Самарской области Вадим Нуждин. Представители общественного движения инициировали обращение к Дмитрию Азарову и, по словам Вадима Нуждина, получили моментальную реакцию.

На расширенном совещании со всеми заинтересованными сторонами был представлен актуализированный проект реконструкции дороги. На первом этапе планируется расширить дорогу с двух до четырех полос и организовать развязку на пересечении шоссе и проспекта. Проект находится на стадии завершения, в конце июля планируется его выход из экспертизы. В этом же году из областного и местного бюджета планируется изыскать средства на начало строительно-монтажных работ.

К 1 декабря текущего года будет подготовлен проект второго этапа, который поможет разгрузить перекресток Приморский проспект – обводная дорога поселка Приморский. Здесь также расширят дорожное полотно и организуют развязку.

Оба этапа работ, по поручению Дмитрия Азарова, должны быть завершены в 2022 году. «Сроки напряженные, понимаю. Но давайте сконцентрируем все свои усилия, чтобы первый и второй этапы реализовать и исправить ситуацию», – поставил задачу Губернатор.

Также на стадии проектирования находится второй проект, который позволит практически полностью решить транспортные проблемы Подстепок. Он касается строительства улицы Фермерская и ее продления до Южного шоссе.

Вадим Нуждин отметил, что решение данной проблемы — яркий пример постоянного взаимодействия региональной власти с общественниками и активными жителями региона.

«Мы на всех мероприятиях ОНФ говорим: Самарская область входит в ТОП-5 регионов, где выстроен качественный диалог между региональной властью и ОНФ. И сегодняшнее мероприятие – яркий пример. Реакция на наше обращение последовала незамедлительно», – сообщил представитель общественности.

На встрече рассмотрели и вопросы строительства социальной инфраструктуры в Подстепках. Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям Ставропольского района и поселка вместе с жителями определить первоочередные планы.

Помимо этого, необходимо вывести в правовое поле всю недвижимость, которая расположена в Подстепках. По озвученной информации, больше половины частных строений в посёлке не зарегистрированы. Из-за этого бюджет района ежегодно теряет порядка 80 млн рублей налоговых отчислений.

По мнению Дмитрия Азарова, в Подстепках необходимо договориться с населением о двустороннем движении: люди узаконивают свои дома, а власть решает первоочередные вопросы территории.

«Объясняйте людям, что эти вещи взаимосвязаны. Мы можем получить хороший опыт такого локального общественного договора. Может получиться отличный эксперимент, который мы потом будем вспоминать и тиражировать его как готовый кейс», — резюмировал Дмитрий Азаров.