В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе

148

В Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал капитальный ремонт одной из самых интенсивных дорог – Обводного шоссе. Трасса является одним из основных выездов в город и входит в опорную сеть Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей.

Государственным контрактом, заключенным между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией, предусмотрен капремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12,15 км, исключая основные пересечения.

В ходе ремонта будут выполнены следующие работы:

усиление и устройство двух слоев дорожной одежды с использованием высокопрочного асфальтобетонного покрытия ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем;

уширение дороги с целью ее доведения до параметров II технической категории;

устройство обочин асфальтогранулятом и щебнем;

устройство тротуаров и улично-дорожного освещения;

строительство ливневой канализации, водоотводных лотков, водосбросов;

ремонт моста через оросительный канал;

устройство дополнительной разворотной петли на 9 км автодороги;

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (барьерное ограждение, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, остановки общественного транспорта).

В настоящее время работы ведутся на первом участке трассы протяженностью 4 км, расположенном на выезде из Тольятти. Дорожники приступили к усилению основания дороги, уширению проезжей части и фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе планируется начать работы по устройству нижнего слоя дороги.

Кроме того, в 2025 году подрядная организация приступит к переносу коммуникаций в районе будущего строительства разворотной петли. Ремонт дороги рассчитан на три года и должен завершиться в октябре 2027 года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом страны Владимиром Путиным. Его реализация находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего 2025 году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 231 км дорог, из них 53 км входят в опорную сеть Самарской области.

По поручению Президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог. Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

Фото – Минтранс Самарской области