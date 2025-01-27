В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В этом нам поможет новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», рассчитанный на период с 2025 по 2030 годы. Одна из его составляющих - федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в его рамках в 2025 году из федерального и областного бюджетов предусмотрено 1134,79 млн рублей на благоустройство территорий", - отметил глава региона. (https://t.me/Fedorischev63/2070)

Кроме того, в этом году будут реализованы 4 проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: в Отрадном, Октябрьске, Сызрани, Чапаевске. На это предусмотрено 663,27 млн рублей.

Такой конкурс будет проводиться и в 2025 году.