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Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км.
В список на дорожный ремонт 2021 года в регионе добавили 3 новых объекта
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В список на дорожный ремонт 2021 года в регионе добавили 3 новых объекта

25 мая 2021 17:53
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Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км.

Об этом стало известно на оперативном совещании с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципалитетов региона, которое провел Дмитрий Азаров во вторник, 25 мая.

Основная задача на 2021 год – довести уровень состояния дорог до планового показателя 38%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до показателя 70%.

Для выполнения целевых показателей проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году были запланированы работы на 73 объектах протяженностью 305 км. Благодаря системной работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и команды регионального Правительства было привлечено дополнительно 4 591 млн рублей, из них 3 751 млн рублей направлено на 3 переходящих капиталоемких объекта: строительство нового моста через реку Сок, 2 этап строительства мостового перехода через реку Самара, реконструкцию автодороги Тольятти–Ягодное. Оставшаяся часть средств была распределена на 3 новых объекта: ремонт автодороги «Урал» –Солнечная поляна – Ширяево, являющейся важным туристическим маршрутом, ремонт дороги Курумоч – Новый Буян, ремонт автодороги «Урал» – Красный Яр – Городцовка. В настоящее время уже объявлены конкурсные процедуры.

«Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км», – сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

На 42 объектах уже приступили к работам. А на 6 объектах в городском округе Самара работы уже завершены. 

Дмитрий Азаров поручил муниципальным властям и профильному министерству контролировать сроки и качество проведения дорожных работ, отметив, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которую ставят жители.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: дорожный ремонт 3 новых объекта Акценты

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