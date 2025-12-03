В Смышляевке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Смышляевке Волжского района начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Новый ФОК включает универсальный спортивный зал и зал единоборств, раздевалки и подсобные помещения.

Он расположен рядом с общеобразовательной школой и будет составлять с ней единый кластер для занятий физкультурой и спортом как для школьников, так и для взрослого населения.

- ФОК в Смышляевке входит в перечень 100 новых спортивных объектов, который мы формировали в рамках подготовки к форуму «Россия - спортивная держава». Компактный и многофункциональный объект. Здесь тренируются ребята из Смышляевки и соседних населенных пунктов. В этом году - 100 новых спортобъектов. Работу продолжаем. Будем и дальше создавать доступную спортивную инфраструктуру в городах и районах, - сказал Вячеслав Федорищев.

