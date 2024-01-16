В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча

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В Шенталинском районе в дорожный сезон 2024 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, начнутся работы по ремонту региональной автомобильной дороги «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча. В течение 2024-2025 годов дорожники отремонтируют более 15 км трассы.

Проектом ремонта автомобильной дороги предусмотрены замена основания дорожной одежды с применением современного метода холодной регенерации и устройство верхнего слоя асфальтобетонной смеси.

Также будет проведен ремонт водопропускных труб, примыканий и пересечений с дорогой. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы установка новых дорожных знаков, устройство барьерного ограждения, обустройство автобусных остановок и пешеходных переходов, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

Жители Шенталинского района, в том числе областного центра Шентала и населенных пунктов, расположенных по пути следования дороги, с нетерпением ждут восстановления дорожного покрытия. «Эта единственная дорога для связи четырех населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка с областным центром Шентала. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельхозпроизводителей, работающих в нашем районе. Мы очень ждем ремонта, так как существующее дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии», - отмечает депутат собрания представителей Шенталинского района, жительница села Крепость-Кондурча Роза Власова.

Дорога также является туристическим маршрутом не только для жителей района, но и для гостей из соседних регионов. «Крепость-Кондурча – это историческое место. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери. Особенно большой поток посетителей во время проведения национальных праздников, когда в Шенталу приезжают наши соседи из Татарстана, Чувашии и других регионов. Здесь также находился детский дом, куда были перевезены дети из блокадного Ленинграда. Чтобы помнить о тех временах, мы установили мемориальную доску и посадили деревья», - рассказывает глава Шенталинского района Александр Лемаев.

«Села нуждаются в поддержке. Мы рады, что дорогу отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», потому что это знак качества», - говорит член Общероссийского народного фронта, сотрудник Шенталинской районной больницы Лилия Морозова.

Напомним, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» начата по поручению Президента России Владимира Путина в 2019 году. Благодаря нацпроекту по итогам 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведен до 47,9%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 84,3%.

Всего в 2023 году в Самарской области отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км, в том числе в Шенталинском районе 21,5 км трассы «Урал» - Исаклы – Шентала.