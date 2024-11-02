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В Шенталинском районе отремонтировали дорогу по просьбам жителей

2 ноября 2024 14:39
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Трассу привели к нормативу на всем протяжении, ее длина составляет 15 км.

В Шенталинском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирована межрегиональная автомобильная дорога «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча. Трассу привели к нормативу на всем протяжении, ее длина составляет 15 км.

Ремонт стал возможен благодаря активной позиции жителей Шенталинского района. «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча является единственным маршрутом движения  из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района. 

Кроме того, дорога является туристическим маршрутом. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери.  Большой поток посетителей из Татарстана, Чувашии и других регионов наблюдается во время проведения национальных праздников.

В рамках проведенного ремонта ширину дороги довели до нормативных параметров IV категории, а при устройстве дорожного покрытия использовали метод холодной регенерации.  Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Также на объекте отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроили остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонт дороги планировалось в 2025 году, однако благодаря дополнительному финансированию из Дорожного фонда Самарской области ремонт закончен уже в этом дорожном сезоне.

«Мы очень довольны новой дорогой. Выражаем огромную благодарность всем жителям и главе района, которые добились ремонта дороги. Спасибо Губернатору Самарской области, министерству транспорта и автомобильных дорог за выполненное обещание и проведенную работу. Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут. Это большая радость для наших жителей», - говорит жительница села Крепость-Кондурча Роза Власова.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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