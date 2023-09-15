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В селе Красноармейское построят 6,4 км тротуаров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

15 сентября 2023 13:11
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В селе Красноармейское построят 6,4 км тротуаров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

В административном центре Красноармейского района – селе Красноармейское - в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершается капитальный ремонт участка автомобильной дороги регионального значения «Самара-Волгоград» - Красноармейское – Пестравка. 

Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Ремонтируемый участок протяженностью 5,077 км находится в границах Красноармейское, в котором проживает более 4,6 тыс человек.

Обеспечение безопасности передвижения пешеходов вдоль автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения – является одной из основных задач национального проекта. Поэтому помимо замены дорожного полотна на улице Шоссейной, по которой проходит региональная трасса, предусмотрено строительство 6,4 км тротуаров и устройство 160 опор улично-дорожного освещения.

Также на автомобильной дороге появятся 8 остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и горизонтальная дорожная разметка термопластиком. 

В настоящее время подрядной организацией полностью завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установке опор освещения, дорожных знаков и светофоров. На 70% выполнены работы по устройству тротуаров. Ведется монтаж пешеходных ограждений, отсыпка и укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и моста. Все работы на объекте должны быть завершены к 1 октября 2023 года.

Кроме того, в рамках контракта жизненного цикла подрядная организация в течение трех лет обязана обеспечить содержание данного участка. Долгосрочный контракт гарантирует ответственность подрядчика за качество выполняемых работ и обслуживание дороги, включает работы по восстановлению дорожного покрытия, обновлению элементов обустройства (знаков, ограждения, разметки), зимнего содержания, в течение длительного периода после ремонта.

Каждый этап проведения работ оценивают общественные контролеры национального проекта, выбранные из числа жителей населенного пункта. 

«Мы, как общественная организация, постоянно следим за качеством проводимых дорожных работ. Строительство тротуара по улице Шоссейной в селе Красноармейское – крайне необходимая мера. Трасса, проходящая через село,  очень интенсивная. Она соединяет несколько районов между собой, а также является дублером федеральной трассы Р-229 «Самара-Волгоград». Из-за отсутствия пешеходного тротуара у нас были аварии, страдали пешеходы», - говорит председатель Общественного совета Красноармейского района Василий Ермаков.

Отметим, что в 2019-2021 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был выполнен ремонт дороги «Самара-Волгоград» - Красноармейское – Пестравка на участке протяженностью 31 км от федеральной трассы Самара-Волгоград до села Красноармейское.

В том числе капитально отремонтирован участок трассы, проходящий по селу Каменный Брод. В селе дорожники построили новые тротуары, установили опоры освещения, выполнили устройство переходно-скоростных полос на подъездах к перекресткам, примыканиям и остановкам.  Также устроены шумовые полосы, установлены новые дорожные знаки и фермы для дублирования знаков «Пешеходный переход».

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