В самарском субботнике приняли участие более 56 тысяч человек

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В Самаре в субботнике приняли участие более 56 тысяч человек, задействовано 510 единиц техники.

На субботник вышли этим утром жители Кировского района. У дома на улице Ташкентской, 170 собрались волонтеры, студенты, активные жители.



Раньше здесь был несанкционированный рынок, а сегодня жители хотели бы видеть территорию уютной – здесь планируются пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, велодорожки.



Участники субботника расчищали территорию от строительного и бытового мусора, оставшегося после сноса торговых объектов.



На Волжском шоссе, 119, в зоне дубовой рощи, активисты также вышли на субботник.



Жители хотели бы видеть в этом «лесном оазисе» пространство для отдыха. В предварительном дизайн-проекте уже предусмотрены все пожелания жителей.



