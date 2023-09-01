В Самарском районе завершилось благоустройство двора на улице Высоцкого

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В Самарском районе преображение дворового пространства на улице Высоцкого, 4 стало радостным событием для детей и взрослых жителей. Двор получил новую жизнь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В последний день лета специалисты Администрации Самарского внутригородского района совместно с депутатами и активными жителями оценили качество работ, выполненных подрядной организацией.

Здесь появилась локация с детским игровым и спортивным оборудованием на безопасном прорезиненном покрытии, а по соседству разместилась уютная беседка для отдыха жителей, дополнительно поставили скамейки. Оставшаяся часть двора заасфальтирована, образуя удобное пространство для передвижения жителей и парковки автомобилей.

Раньше на территории располагались старые постройки с погребами, а асфальтового покрытия практически не было.

Фото: администрация Самары