В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
В Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
Женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
24 ноября 2025 13:35
55
На территории Самарского района города Самары в текущем году завершен капитальный ремонт 20 многоквартирных домов, входящих в реестр объектов культурного наследия. Еще 58 исторических зданий находятся в работе у подрядчиков. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказал глава Самарского района Роман Радюков. 

«Самарский район – лидер по количеству объектов культурного наследия. Из 1400 домов, располагающихся на территории, ровно 500 зданий имеют статус объектов культурного наследия – по большей части это ОКН регионального и федерального значения. Все работы проводятся под чутким контролем со стороны администрации района в тандеме с активными с жителями и старшими по домам. Среди работ – ремонт инженерных систем, крыш, фасадов, усиление фундаментов»,
 – рассказал Роман Радюков.

Отметим, что всего на сегодняшний день на территории Самарского района капитально отремонтированы 169 многоквартирных домов. Перечень домов, которые капитально ремонтируют в 2025 году в Самаре, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области: https://fcrso.ru/overhaul.

