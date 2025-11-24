В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН

55

На территории Самарского района города Самары в текущем году завершен капитальный ремонт 20 многоквартирных домов, входящих в реестр объектов культурного наследия. Еще 58 исторических зданий находятся в работе у подрядчиков. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказал глава Самарского района Роман Радюков.

«Самарский район – лидер по количеству объектов культурного наследия. Из 1400 домов, располагающихся на территории, ровно 500 зданий имеют статус объектов культурного наследия – по большей части это ОКН регионального и федерального значения. Все работы проводятся под чутким контролем со стороны администрации района в тандеме с активными с жителями и старшими по домам. Среди работ – ремонт инженерных систем, крыш, фасадов, усиление фундаментов»,

– рассказал Роман Радюков.

Отметим, что всего на сегодняшний день на территории Самарского района капитально отремонтированы 169 многоквартирных домов. Перечень домов, которые капитально ремонтируют в 2025 году в Самаре, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области: https://fcrso.ru/overhaul.