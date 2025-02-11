В самарском парке «Воронежские озера» восстановят водоемы

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8 февраля Иван Носков с рабочим визитом посетил Промышленный район, где встретился с активными жителями и проектировщиками парка «Воронежские озера» и мини-парка «Дубовая роща». Парк «Воронежские озера» общей площадью более 11 гектаров поэтапно благоустраивается с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В связи с поручением губернатора глава Самары обсудил с автором проекта парка завершение благоустройства территории в сжатые сроки, а также обратил внимание на восстановление водоемов.



Жители обратили внимание главы города на необходимость создания в парке единого комплекса для активного и тихого отдыха горожан разных возрастов. Предложено расширить тропиночную сеть, в том числе для занятий скандинавской ходьбой, лыжные трассы, установить современный памп-трек, а также обустроить тихие уголки отдыха с беседками и детскими площадками. Все эти пожелания учтут в завершающем проекте парка «Воронежские озера».



Глава Самары вместе с активистами обсудили также проект благоустройства сквера «Дубовая роща», расположенного в границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой и XXII Партсъезда. Автор проекта создания мини-парка «Дубовая роща» Дарья Давыденко на месте представила главе города свои разработки.



«Проект разработала совсем юная девушка, студентка Дарья Давыденко. Окончательную оценку пока не дам, но, как минимум, проект заслуживает внимания и детального рассмотрения, он сделан достаточно профессионально и с душой. Предложил Дарье рассмотреть администрацию города или района в качестве места работы, обещала подумать, – написал в своих соцсетях Иван Носков. – Важно, что Даша работала в тесном взаимодействии с жителями района и депутатами. Теперь необходимо учесть коммуникации, проходящие через территорию. Именно так и надо действовать, если мы хотим, чтобы в Самаре были комфортные, наполненные смыслами парки».



После доработки проект включат в программу «Формирование комфортной городской среды».





Фото: администрация Самары