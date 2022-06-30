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В Самарской области жителям придется убирать за своими питомцами на прогулке

30 июня 2022 09:59
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В Самарской области жителям придется убирать за своими питомцами на прогулке

В Самаре планируют изменить правила благоустройства. Один из пунктов поправок, касается домашних питомцев, а точнее ухода за собаками, кошками и другими животными. Проект изменений опубликован на сайте городской администрации.

Документ предусматривает несколько новых изменений, в том числе, обеспечения владельцами питомцев уборки продуктов жизнедеятельности за любимцами в общественных местах.

«В случае, если животное оставило продукты жизнедеятельности, владелец животного незамедлительно обеспечивает уборку продуктов жизнедеятельности животного с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и так далее)», - сказано в документе.

В настоящий момент изменения направлены на рассмотрение городской думы Самары. Если депутаты за них проголосуют, то нововведения вступят в законную силу. В социальных сетях одни пользователи радуются и поддерживают инициативу, другие задают вопросы: «А кто будет следить за хозяевами?», пишет ГТРК Самара.

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