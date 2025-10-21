Я нашел ошибку
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов

21 октября 2025 15:51
90
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов

В Самарской области подвели итоги масштабного обновления дворовых территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день в регионе полностью завершена масштабная работа по реновации 115 дворовых территорий. Всего в этом году в рамках нацпроекта планировалось благоустроить 128 общественных и 100 дворовых территорий. Но, за счет экономии средств, количество благоустраиваемых дворовых пространств увеличилось с первоначальных 100 до 115.

В основном на завершенных объектах были отремонтированы, а где-то благоустроены с нуля тротуары для более комфортного передвижения пешеходов, произведен ремонт дворовых проездов, оборудованы или расширены парковочные места, обновлены системы освещения и восстановлены газонные ограждения, установлены новые скамейки и урны.

На ряде территорий обустроили детские площадки с безопасным покрытием и разнообразными игровыми комплексами, а также современные локации для занятий спортом. Высадили новые деревья и кустарники, организовали интересные ландшафтные композиции, которые заметно преобразили дворовые пространства.

Необходимо отметить, к своему окончанию подходят ремонтные работы и на общественных пространствах, 116 объектов из 128 уже благоустроены.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

  • Городской пляж в Сызрани
  • Улица Сабирзянова в Отрадном
  • Парк Горького в Октябрьске
  • Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске

Все обновленные пространства становятся комфортными и безопасными местами для отдыха, прогулок и активного досуга жителей региона.

Фото – Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

