В Самарской области в рамках нацпроекта ремонтируют участки дорог протяженностью более 15 км

150

В список самых протяженных участков ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году вошло 8 дорог регионального значения, расположенных в Исаклинском, Шенталинском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Ставропольском и Волжском районах.

На трех из них работы завершены раньше срока. Так, досрочно отремонтирован участок дороги «Урал» - Исаклы – Шентала протяженностью 21,5 км в Шенталинском районе.

Подрядной организацией выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Также укреплены обочины земляного полотна, отремонтированы водопропускные трубы. Кроме того, дорожники отремонтировали три моста в составе объекта - через реки Суруш, Эриклей и Кондурча и оснастили дорогу средствами безопасности дорожного движения.

Также с опережением графика завершены работы на участках трасс Самара-Оренбург до Самара-Волгоград протяженностью 21,5 км в Волжском районе и Осинки-Приволжье протяженностью 18,6 км Приволжском районе Самарской области.

В ближайшее время дорожники планируют закончить ремонт еще трех самых длинных объектов нацпроекта. В высокой степени готовности участок дороги «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» протяженностью 15 км, расположенный в Исаклинском районе. В рамках капитального ремонта помимо замены дорожного полотна в населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной появились тротуары и опоры освещения.

Также близится к завершению ремонт дорог Большая Черниговка – Глушицкий протяженностью 15 км в Большечерниговском районе и «Самара-Бугуруслан» - Березняки протяженностью 20,2 км в Кинель-Черкасском районе.

Еще два самых протяженных участка дорог включили в план ремонта в июне 2023 года благодаря выделению дополнительных средств федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей на опережающий ремонт объектов нацпроекта. Таким образом, работы на 8-ми автомобильных дорогах Самарской области начались на год раньше.

Так, в настоящее время ведется ремонт самого протяженного объекта 2023 года - участка автомобильной дороги Александровка – Сосновый Солонец – Березовый Солонец – Ермаково в Ставропольском районе. Его длина составляет 23,2 км. Сейчас дорожники выполняют укладку нижнего слоя дорожного покрытия.

Также на год раньше начат ремонт участка региональной трассы Николаевка – Черновский – Белозерки протяженностью 18,5 км в Волжском районе. Ремонт дороги рассчитан на два года, однако при благоприятных погодных условиях устройство дорожного полотна планируется завершить уже в текущем году.

Напомним, что набранные темпы работ, а также общая протяженность объектов ремонта позволяют достигнуть основных показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К концу 2023 года региону необходимо довести уровень нормативного состояния региональных трасс до 47,3%, а дорог в Самаре и Тольятти – до 81 %.

Всего в 2023 году ремонт и капитальный ремонт ведется на 106 участках автомобильных дорог общей протяженностью порядка 368 км, в том числе на 22 мостах и путепроводах общей площадью 1 380 погонных метров.