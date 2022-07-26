Я нашел ошибку
Главные новости:
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
В регионе активно действуют 40 мест детского отдыха. Их безопасность обеспечивают сотрудники более двух десятков охранных организаций.
В регионе сотрудники Росгвардии контролируют безопасность мест детского отдыха
На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов шести вузов.
Создание международного межвузовского кампуса IT-направления обсудили на стратегической сессии в Самаре
Злоумышленник решил похитить велосипед, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на алкоголь.
Самарские полицейское разыскали и вернули хозяйке украденный велосипед
До 31 июля жители Самарской области могут принять участие в акции «На дачу без долгов», которую проводит «ЭнергосбыТ Плюс».
Для получения возможности выиграть велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» осталось меньше недели
АВТО В Lada Granta вернули кондиционер
АВТО В Lada Granta вернули кондиционер
в самарских трамваях установят видеонаблюдение
В самарских трамваях установят видеонаблюдение
В Самарской области в 2022 году планируют заменить 300 лифтов
В Самарской области в 2022 году планируют заменить 300 лифтов
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
0.39
EUR 58.67
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области открывается фестиваль «Классика Open Fest»
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области в 2022 году планируют заменить 300 лифтов

26 июля 2022 13:50
104
В Самарской области в 2022 году планируют заменить 300 лифтов

Еще 500 кабин поступят на склады, и уже в первом-втором квартале 2023 года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет.

В областном правительстве в ходе прошедшего 25 июля 2022 года оперативного совещания с членами кабмина и главами муниципалитетов обсудили реализацию программы по замене старого лифтового оборудования.

Как сообщил глава облправительства Виктор Кудряшов, в регионе объявлены торги, и в 2022 году планируется заменить 300 старых лифтов. Еще 500 кабин поступят на склады, и уже в первом-втором квартале 2023 года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет, пишет СитиТраффик.

По словам Виктора Кудряшова, на протяжении трех лет в областном бюджете предусмотрены 1,2 млрд рублей ежегодно на эти цели, сообщили в пресс-службе облправительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
167
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
130
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
26 июля 2022  12:25
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
293
В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа
25 июля 2022  18:56
Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"
424
В Самарской области отметили День работника торговли
25 июля 2022  13:47
В Самарской области отметили День работника торговли
400
Весь список