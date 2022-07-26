В Самарской области в 2022 году планируют заменить 300 лифтов

104

Еще 500 кабин поступят на склады, и уже в первом-втором квартале 2023 года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет.

В областном правительстве в ходе прошедшего 25 июля 2022 года оперативного совещания с членами кабмина и главами муниципалитетов обсудили реализацию программы по замене старого лифтового оборудования.

Как сообщил глава облправительства Виктор Кудряшов, в регионе объявлены торги, и в 2022 году планируется заменить 300 старых лифтов. Еще 500 кабин поступят на склады, и уже в первом-втором квартале 2023 года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет, пишет СитиТраффик.

По словам Виктора Кудряшова, на протяжении трех лет в областном бюджете предусмотрены 1,2 млрд рублей ежегодно на эти цели, сообщили в пресс-службе облправительства.