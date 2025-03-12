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В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 180 км региональных трасс

12 марта 2025 10:20
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В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 180 км региональных трасс

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области предусмотрен ремонт 216 км дорог, в том числе 181 км – регионального значения и 36,5 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Общий объем финансирования нацпроекта по направлению «Региональная и местная дорожная сеть» составляет 7,787 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей направлено из федерального бюджета и 4,78 млрд рублей из регионального и местного бюджетов. 

Работы на региональной сети дорог будут проходить в 17 районах и 2 городах Самарской области — в Шигонском, Красноармейском, Пестравском, Богатовском, Ставропольском, Похвистневском, Кинель-Черкасском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кошкинском, Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Хворостянском и Нефтегорском районах, а также в Самаре и Тольятти.

Ряд социально-значимых региональных объектов включены в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Так, по итогам поездки главы региона в Похвистневский район принято решение о ремонте участка дороги Похвистнево-Клявлино протяженностью 5 км от села Рысайкино до села Султангулово. В ходе работ также будет проведен ремонт моста через реку Тергалу и устроены тротуары к остановкам общественного транспорта.

В Красноармейском районе будет отремонтирован участок межмуниципальной трассы «Самара – Волгоград» — Пестравка» — Ленинский — Кочетковский – Бутковский протяженностью 5,45 км. Дорога является единственным выездом из поселков Бутковский и Софинский на региональную сеть автодорог и ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский. С просьбой о ремонте дороги к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву обратились жители поселка Софинский в августе 2024 года.

Отметим, что в рамках нацпроекта в 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние улицы Демократической и Московского шоссе в Самаре. Кроме того, предусмотрены средства на начало капитального ремонта Обводного шоссе в Тольятти. 

Основные дорожные работы в Самарской области должны начаться с 1 апреля. При наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси.

Перечень ремонта и капитального ремонта дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланированных к вводу в 2025 году

  1. «Сызрань – Шигоны» — Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» в Шигонском районе — 3,29 км.
  2. «Самара – Волгоград» — Пестравка» — Ленинский — Кочетковский — Бутковский в Красноармейском районе – 5,45 км.
  3. «Тольятти — Хрящевка» — Луначарский в Ставропольском районе – 14,74 км.
  4. «Урал» — Жигули – пионерлагерь в Ставропольском районе – 11,77 км.
  5. Подъезд к с. Большая Глушица в Большеглушицском районе – 1,39 км.
  6. «Урал» — Светлый Ключ в Красноярском районе – 7,43 км.
  7. «Самара-Большая Черниговка» — Южный в Большеглушицком районе – 14,65 км.
  8. «Сергиевск — Челно-Вершины» – Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района в Кошкинском районе  — 28,75 км.
  9. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 0+000 — км 4+000 в Волжском районе – 4,05 км.
  10. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 4+000 – км 21+000 в Волжском, Нефтегорском, Алексеевском районах – 17,04 км.
  11. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 25+500 – км 40+000 в Нефтегорском и Алексеевском районах – 14,43 км. 
  12. Похвистнево – Клявлино в Похвистневском районе — 5,04 км 
  13. «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка в Пестравском районе – 10 км.  
  14. Богатое-«Самара-Оренбург»  в Богатовском районе — 9,96 км
  15. «Осинки – Хворостянка» — Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах – 18,12 км.
  16. Московское шоссе в Самаре (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал») – 9,2 км.
  17. Улица Демократическая в Самаре – 5,78 км.
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