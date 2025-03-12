В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 180 км региональных трасс

230

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области предусмотрен ремонт 216 км дорог, в том числе 181 км – регионального значения и 36,5 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Общий объем финансирования нацпроекта по направлению «Региональная и местная дорожная сеть» составляет 7,787 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей направлено из федерального бюджета и 4,78 млрд рублей из регионального и местного бюджетов.

Работы на региональной сети дорог будут проходить в 17 районах и 2 городах Самарской области — в Шигонском, Красноармейском, Пестравском, Богатовском, Ставропольском, Похвистневском, Кинель-Черкасском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кошкинском, Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Хворостянском и Нефтегорском районах, а также в Самаре и Тольятти.

Ряд социально-значимых региональных объектов включены в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Так, по итогам поездки главы региона в Похвистневский район принято решение о ремонте участка дороги Похвистнево-Клявлино протяженностью 5 км от села Рысайкино до села Султангулово. В ходе работ также будет проведен ремонт моста через реку Тергалу и устроены тротуары к остановкам общественного транспорта.

В Красноармейском районе будет отремонтирован участок межмуниципальной трассы «Самара – Волгоград» — Пестравка» — Ленинский — Кочетковский – Бутковский протяженностью 5,45 км. Дорога является единственным выездом из поселков Бутковский и Софинский на региональную сеть автодорог и ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский. С просьбой о ремонте дороги к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву обратились жители поселка Софинский в августе 2024 года.

Отметим, что в рамках нацпроекта в 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние улицы Демократической и Московского шоссе в Самаре. Кроме того, предусмотрены средства на начало капитального ремонта Обводного шоссе в Тольятти.

Основные дорожные работы в Самарской области должны начаться с 1 апреля. При наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси.

Перечень ремонта и капитального ремонта дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланированных к вводу в 2025 году